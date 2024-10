La nuova strategia di Commerzbank fa paura all’Ue (Di martedì 8 ottobre 2024) C’è una nuova strategia, in Commerzbank, per opporsi all’avanzata di Unicredit. Dal momento che nemmeno la Germania può più permettersi i confronti muscolari, è (ri)cominciata la stagione dei piagnistei, delle previsioni fosche, delle analisi tristi. La nuova Ceo dell’istituto bancario tedesco, Bettina Orlopp, teme come la peste la fusione con gli italiani di Unicredit. Ritiene, La nuova strategia di Commerzbank fa paura all’Ue L'Identità. Lidentita.it - La nuova strategia di Commerzbank fa paura all’Ue Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 8 ottobre 2024) C’è una, in, per opporsi all’avanzata di Unicredit. Dal momento che nemmeno la Germania può più permettersi i confronti muscolari, è (ri)cominciata la stagione dei piagnistei, delle previsioni fosche, delle analisi tristi. LaCeo dell’istituto bancario tedesco, Bettina Orlopp, teme come la peste la fusione con gli italiani di Unicredit. Ritiene, LadifaL'Identità.

