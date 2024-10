John Wick: l'edizione 4Kult del primo film è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime (Di martedì 8 ottobre 2024) Su Amazon l'edizione 4Kult (Bd 4K Ultra-HD + Bd Hd) (2 Blu-Ray) del primo John Wick è in sconto per la Festa delle Offerte Prime. Il film John Wick ha lasciato un segno impossibile da ignorare sul cinema contemporaneo e sul proprio genere di appartenenza, l'action, con un approccio stilizzato e coreografie di combattimento innovative. La storia di un ex assassino in cerca di vendetta, interpretato da Keanu Reeves, ha rapito il pubblico grazie all'intensità visiva e alla precisione delle scene di lotta, elevando lo standard per i film d'azione moderni. John Wick ha inoltre creato un mondo sotterraneo di criminalità e codici d'onore che ha affascinato gli appassionati, trasformando il personaggio in un'icona pop e dando vita a un franchise di grande successo. Proprio Movieplayer.it - John Wick: l'edizione 4Kult del primo film è in sconto su Amazon per la Festa delle Offerte Prime Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sul'(Bd 4K Ultra-HD + Bd Hd) (2 Blu-Ray) delè inper la. Ilha lasciato un segno impossibile da ignorare sul cinema contemporaneo e sul proprio genere di appartenenza, l'action, con un approccio stilizzato e coreografie di combattimento innovative. La storia di un ex assassino in cerca di vendetta, interpretato da Keanu Reeves, ha rapito il pubblico grazie all'intensità visiva e alla precisionescene di lotta, elevando lo standard per id'azione moderni.ha inoltre creato un mondo sotterraneo di criminalità e codici d'onore che ha affascinato gli appassionati, trasformando il personaggio in un'icona pop e dando vita a un franchise di grande successo. Proprio

Il trailer di Ballerina ci mostra come il mondo di John Wick sia ampissimo - È tempo di immergersi di nuovo nel mondo killer di John Wick. “Ballerina” amplia il mondo di John Wick “Tutto quello che abbiamo fatto in quelle riprese doveva essere lì“, ha detto de Armas a Collider. Il film vede anche la partecipazione di Gabriel Byrne, Catalina Sandino Moreno, Norman ... (Metropolitanmagazine.it)

Ballerina : una Ana de Armas in cerca di vendetta - nel primo trailer italiano dello spin-off di John Wick - A un primo sguardo, pare che il personaggio interpretato da Keanu Reeves fungerà da mentore per la giovane killer. Ana de Armas in un frame di Ballerina, fonte: LionsgateSebbene l’apparizione di Wick sia trattata come una grande rivelazione, è stato confermato che il suo ritorno consista più in un ... (Screenworld.it)

John Wick il frenetico trailer dello spin-off Ballerina - Il film sarà nelle sale dal 6 giugno 2025. BREVE SINOSSI: Ballerina si concentra su una giovane donna assassina che cerca vendetta contro le persone che hanno ucciso la sua famiglia. Care to dance? From the World of John Wick: Ballerina – coming soon. Come da promessa, quest’oggi ... (Universalmovies.it)