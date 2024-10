In 450 da tutta Italia alla sfida ‘mondiale’ (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono arrivati in più di mille nel fine settimana al valico del Cerreto e si sono riversati nei boschi per la decima edizione del campionato mondiale del Fungo. L’originale sfida ha visto iscritte 450 persone. Un’edizione che da due anni ha svoltato: non vince chi raccoglie più funghi, ma chi dimostra di saperli raccogliere, riconoscendo il valore ambientale dell’ecosistema fungo con un componimento, artistico e di testo, inserito nel “taccuino del fungaiolo” e la capacità di asportare i rifiuti abbandonati dai vandali nel bosco. L’idea del campionato, era partita da Fra’ Ranaldo ( Fabrizio Rinaldi) della Cooperativa di Comunità I Briganti del Cerreto e dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. Lanazione.it - In 450 da tutta Italia alla sfida ‘mondiale’ Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Sono arrivati in più di mille nel fine settimana al valico del Cerreto e si sono riversati nei boschi per la decima edizione del campionato mondiale del Fungo. L’originaleha visto iscritte 450 persone. Un’edizione che da due anni ha svoltato: non vince chi raccoglie più funghi, ma chi dimostra di saperli raccogliere, riconoscendo il valore ambientale dell’ecosistema fungo con un componimento, artistico e di testo, inserito nel “taccuino del fungaiolo” e la capacità di asportare i rifiuti abbandonati dai vandali nel bosco. L’idea del campionato, era partita da Fra’ Ranaldo ( Fabrizio Rinaldi) della Cooperativa di Comunità I Briganti del Cerreto e dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.

