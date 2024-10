Il Volo debutto a Londra per il ‘World Tour’ | Celebriamo i nostri 15 anni di carriera

Leggi tutta la notizia su Funweek.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Domenica 6 ottobre, Ilha incantatocon la prima tappa dell’attesissimo World Tour, che toccherà le principali capitali europee fino a novembre, con molte date già sold out. Gianluca, Ignazio e Piero si sono esibiti sul palco del prestigioso Theatre Royal Drury Lane conquistando i presenti con un live segnato da lunghi applausi e standing ovation. “È meraviglioso vedere come, nonostante ci siano diverse culture soprattutto musicali nel mondo, c’è questa cosa che accomuna l’amore per il bel canto. Supera anche le barriere del linguaggio”, osserva Gianluca. Durante lo show, il trio ha eseguito brani dal recente album ‘Ad Astra’, primo disco di inediti, che segna un’importante svolta nella loro. Ma c’è stato spazio anche per i grandi classici della tradizione musicale italiana e per i successi che fanno parte del repertorio consolidato del gruppo.