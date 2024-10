Il 7 ottobre e la risposta di Milano (Di martedì 8 ottobre 2024) Ieri Milano ha vissuto una giornata importante, la comunità ebraica ha organizzato un momento di raccoglimento e di riflessione sulla giornata del 7 ottobre che ha visto una grande partecipazione di pubblico, ben oltre le attese, segno di un vivo e sincero interesse della città che è sempre stata anticipatrice di risvegli e ricosse. Libero ha fatto la sua parte con me, Daniele Capezzone e Pietro Senaldi, un piccolo contributo, una testimonianza della nostra fede incrollabile nei valori della libertà, della democrazia, della religione di pace e non di guerra. ()Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi Liberoquotidiano.it - Il 7 ottobre e la risposta di Milano Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Ieriha vissuto una giornata importante, la comunità ebraica ha organizzato un momento di raccoglimento e di riflessione sulla giornata del 7che ha visto una grande partecipazione di pubblico, ben oltre le attese, segno di un vivo e sincero interesse della città che è sempre stata anticipatrice di risvegli e ricosse. Libero ha fatto la sua parte con me, Daniele Capezzone e Pietro Senaldi, un piccolo contributo, una testimonianza della nostra fede incrollabile nei valori della libertà, della democrazia, della religione di pace e non di guerra. ()Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi

7 ottobre - rabbino Milano : “Mi ha stupito antisemitismo successivo” - “Mi ha stupito il massacro del 7 ottobre e l’ondata di antisemitismo successivo. . I segnali c’erano da molti anni, non li abbiamo voluti vedere”. Lo ha detto Alfonso Arbib, Rabbino capo della Comunità ebraica di Milano durante la celebrazione dell’anniversario del 7 ottobre in sinagoga a Milano. ... (Lapresse.it)

7 ottobre - testimonianze del Rabbino capo di Milano e l’ambasciatrice palestinese in Italia - Le interviste sono di Giorgia Bresciani e Pierluigi Vito. . The post 7 ottobre, testimonianze del Rabbino capo di Milano e l’ambasciatrice palestinese in Italia first appeared on TG2000. Sulle ripercussioni di questa data abbiamo voluto ragionare con il Rabbino capo di Milano e con ... (Tv2000.it)