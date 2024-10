Ilrestodelcarlino.it - Festa del patrono: ecco il calendario e le norme da rispettare

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Su richiesta del parroco della parrocchia di San Benedetto Martire don Guido Coccia, la capitaneria di porto ha autorizzato l’uscita in mare del motopesca ’Maestrale’ e del motopesca ’Celeste’ in occasione della ricorrenza quinquennale del trasporto delle spoglie del Santoe dell’impiego della banchina Malfizia per domenica prossima 13 ottobre. Il comandante della capitaneria Alessandra Di Maglio ha disposto una serie di divieti dalle 12,30 e fino al termine della manizione nell’area antistante la banchina Malfizia e nel tratto di mare compreso fra San Benedetto e Cupra Marittima nella fascia di 500 metri dalla costa, dove avverrà il trasporto del Santo a bordo del convoglio.