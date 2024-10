Ilfattoquotidiano.it - Enzo Paolo Turchi choc al Grande Fratello: “Carmen Russo? Non mi sento accettato, cambio casa”. Signorini: “Ti tradisce?”

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ieri sera, lunedì 7 ottobre, è andato in onda su Canale5 in prima serata un nuovo appuntamento con il. Alfonso, dopo aver ampiamente parlato del quadrilatero tra Sheila, Lor, Javier e Helena ha incalzato il nuovo blocco legato a. Il coreografo, 75 anni, nei giorni scorsi ha manifestato il desiderio di voler tornare ae abbandonare così il reality a causa della mancanza in primis della figlia Maria nata nel 2013 e della moglie. Quest’ultima (già ex concorrente della passata edizione Vip) ieri sera è entrata inper convincere il marito a restare e proseguire il gioco. A colpire il pubblico però è stata la freddezza con cuiha salutato la moglie. Nessun bacio e gesto d’affetto ma, anzi, una particolare attenzione nell’allontanare le dolcezze di