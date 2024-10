“Dysphoria” è il nuovo disco degli Urban Cairo (Di martedì 8 ottobre 2024) Da venerdì 11 ottobre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “Dysphoria” (Overdub Recordings), il nuovo disco degli Urban Cairo. “Dysphoria” è un album che unisce elementi di garage, punk, lo-fi e shoegaze ed è principalmente autobiografico. Il nuovo lavoro discografico racconta della quotidianità con cui ciascuno dei tre membri della band si confronta ogni giorno nella propria provincia. La musica, i suoni e i testi hanno come principale fine quello di essere una “valvola di sfogo”, e i brani contenuti sono il risultato di un classico desiderio di sfogarsi in una realtà che non li rispecchia, cercando una nuova dimensione in cui esistere e poter gridare a pieni polmoni. Spiega la band a proposito del disco: «Per noi “Dysphoria” è un album che descrive una provincialità di vite emarginate ed indefinite tradotte in suono. Laprimapagina.it - “Dysphoria” è il nuovo disco degli Urban Cairo Leggi tutta la notizia su Laprimapagina.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Da venerdì 11 ottobre 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “” (Overdub Recordings), il. “” è un album che unisce elementi di garage, punk, lo-fi e shoegaze ed è principalmente autobiografico. Illavorografico racconta della quotidianità con cui ciascuno dei tre membri della band si confronta ogni giorno nella propria provincia. La musica, i suoni e i testi hanno come principale fine quello di essere una “valvola di sfogo”, e i brani contenuti sono il risultato di un classico desiderio di sfogarsi in una realtà che non li rispecchia, cercando una nuova dimensione in cui esistere e poter gridare a pieni polmoni. Spiega la band a proposito del: «Per noi “” è un album che descrive una provincialità di vite emarginate ed indefinite tradotte in suono.

