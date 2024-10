Due anni della scuola '42 Firenze': 27 studenti hanno completato il percorso (Di martedì 8 ottobre 2024) Firenze, 8 ottobre 2024 – La scuola di coding '42 Firenze' fa un primo bilancio dei suoi due anni all'Innovation Center di Fondazione Cr Firenze. Sono 27 i ragazzi che hanno terminato il percorso e tutti hanno trovato lavoro come programmatori entro sei mesi. Dal 2022, il 20% degli iscritti al processo di selezione è riuscito a superare il primo test online, con oltre 700 candidati che sono arrivati all’ultima fase di selezione: una sessione di coding in presenza chiamata “Piscine”. Di questi, 372 studenti sono stati ammessi al percorso formativo “Common Core”. La ìscuola 42', si legge in una nota, si distingue per il suo approccio pratico e collaborativo, che pone l’accento sul premiare motivazione e potenziale, sviluppando competenze trasversali e capacità di adattarsi ai rapidi cambiamenti tecnologici. Lanazione.it - Due anni della scuola '42 Firenze': 27 studenti hanno completato il percorso Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 8 ottobre 2024), 8 ottobre 2024 – Ladi coding '42' fa un primo bilancio dei suoi dueall'Innovation Center di Fondazione Cr. Sono 27 i ragazzi cheterminato ile tuttitrovato lavoro come programmatori entro sei mesi. Dal 2022, il 20% degli iscritti al processo di selezione è riuscito a superare il primo test online, con oltre 700 candidati che sono arrivati all’ultima fase di selezione: una sessione di coding in presenza chiamata “Piscine”. Di questi, 372sono stati ammessi alformativo “Common Core”. La ì42', si legge in una nota, si distingue per il suo approccio pratico e collaborativo, che pone l’accento sul premiare motivazione e potenziale, sviluppando competenze trasversali e capacità di adattarsi ai rapidi cambiamenti tecnologici.

