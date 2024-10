Docente o ATA precario in malattia | quanto mi decurteranno dallo stipendio? Posso perdere il lavoro? La scheda

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Le assenze che concorrono al periodo diincludono l'infermità legata a cause di servizio, garantendo al lavoratore il diritto all'intera retribuzione prevista dal CCNL 2006-09. Anche i periodi di day-hospital, day surgery e ricovero ospedaliero, comprese le convalescenze, vengono conteggiati come, a meno che non siano legati a gravi patologie. Le assenze per visite, terapie e prestazioni specialistiche, se giustificate per l'intera giornata come, rientrano nel periodo di. Infine, anche le patologie connesse a un'invalidità riconosciuta sono incluse nel calcolo. L'articoloo ATAinmiil? La