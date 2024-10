C'era una volta il trasporto disabili di Roma: "Adesso i taxi sono introvabili e restiamo chiusi in casa" (Di martedì 8 ottobre 2024) Il servizio di trasporto disabili di Roma Capitale non è per tutti. Nonostante, come fanno sapere dall'amministrazione, siano circa 4mila le corse operate ogni mese, c'è chi ne viene tagliato quasi sempre fuori. In particolare chi è costretto su carrozzine elettriche non pieghevoli, che Romatoday.it - C'era una volta il trasporto disabili di Roma: "Adesso i taxi sono introvabili e restiamo chiusi in casa" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il servizio didiCapitale non è per tutti. Nonostante, come fanno sapere dall'amministrazione, siano circa 4mila le corse operate ogni mese, c'è chi ne viene tagliato quasi sempre fuori. In particolare chi è costretto su carrozzine elettriche non pieghevoli, che

Servizi sociali - arriva un’auto nuova per il trasporto disabili e fragili - Ci siamo posti l’obiettivo di creare una solida rete di no-profit che possa garantire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno". Cal. L’altro elemento importante "è il volontariato che ha un ruolo cruciale - spiega il primo cittadino -. . L’utilitaria è stata consegnata dal sindaco Marco Galli e ... (Ilgiorno.it)

Sostegno alle famiglie con figli disabili per il trasporto a scuola - comune. s. . Da lunedì 30 settembre sarà quindi pubblicato online, sul sito del Comune di Bergamo, un avviso pubblico finalizzato sia a sostenere le famiglie che si trovano in questa particolare situazione, sia a raccogliere informazioni sull’utenza in funzione della programmazione dell’utilizzo ... (Bergamonews.it)

L'azienda dona un nuovo furgone ad Auser per il trasporto di persone con disabilità - Fondazione Progetti del Cuore, grazie alla generosità di Distillerie Mazzari spa, ha raggiunto un altro importante traguardo: un nuovo Doblò appositamente attrezzato con pedana elettroidraulica per sollevamento carrozzine è stato consegnato ad Auser Ravenna - sezione di Lugo. Servirà per... (Ravennatoday.it)