Sport.quotidiano.net - Basket B Interregionale. Ceccarelli promuove Loreto: "Bella reazione». Ferri (Bramante): "Rotto il ghiaccio»

(Di martedì 8 ottobre 2024) Prima vittoria stagionale per le pesaresi nella seconda giornata di B: L’Italservicecon Civitanova, ilcon Matelica. "Dovevamo dimenticare la sconfitta della prima giornata contro Recanati e ci siamo riusciti – così il tecnico delGabriele–, contro Civitanova, di nuovo in casa, siamo riusciti ad andare via fin dal primo tempo. Poi alcune nostre distrazioni hanno permesso agli ospiti di rientrare, ma noi siamo stati bravi a trovare delle soluzioni intelligenti. Ancora ci manca la continuità, ma è normale, siamo alla seconda partita, la squadra è nuova, l’allenatore è nuovo". Un successo che è stato conquistato in difesa: "Abbiamo vinto questo incontro in difesa – conferma – ma ora non c’è tempo di riposarci, domani si torna in campo per il turno infrasettimanale. Alle 21 andiamo ad Ozzano che nell’ultimo turno ha battuto Senigallia.