Bankitalia Pil 2024 allo 08% e pensioni a rischio | doccia fredda per il governo

Quifinanza.it - Bankitalia, Pil 2024 allo 0,8% e pensioni a rischio: doccia fredda per il governo

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) La Banca d’Italia torna sulla correzione del Pil effettuata venerdì 4 ottobre dall’Istat sentenziando che nella crescita si fermerà0,8%, contro l’1% precedentemente previsto dai tecnici del Ministero dell’Economia. Quello scarto pari0,2% basta a fare in modo che il taglio del cuneo fiscale reso strutturale metta ail sistemastico. Per ilMeloni, a caccia di risorse per chiudere la Manovra 2025, i dati resi noti durante le audizioni sul Piano strutturale di bilancio in Parlamento hanno l’effetto di una. Per un quadro compiuto servono maggiori dettagli Sul quadro pesano l’economia mondiale che rallenta, anche per effetto delle due grandi crisi geopolitiche, e la fine del boost impresso all’economia italiana dopo il Covid.