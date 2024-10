7 Ottobre, Schlein assente ingiustificata in Sinagoga. Lei nega la figuraccia: “C’era il Pd” (Di martedì 8 ottobre 2024) Non C’era, ma C’erano le secondo linee del Pd. Le giustificazioni di Elly Schlein alla figuraccia di ieri, quando si è segnalata come unica assente nel giorno del ricordo della strage di Hamas del 7 Ottobre, nella Sinagoga di Roma, sono state una toppa peggiore del buco. “All’appuntamento del 7 Ottobre in Sinagoga a Roma il Pd C’era, con il responsabile Esteri Provenzano e altri deputati e senatori”, ha detto oggi la segretaria dei Dem a SkyTg24. Come a dire, le secondo linee Ovviamente, a parte i calcoli elettorali che le ha contestato perfino la scrittrice israeliana Edith Bruck, pretende di dare lezioni anche al governo. “Il governo italiano potrebbe fare quello che ha fatto Sanchez, riconosca lo Stato di Palestina”, ha detto parlando della situazione in Medio oriente. 7 Ottobre, l’assenza di Schlein, Bonelli e Fratoianni in Sinagoga. Secoloditalia.it - 7 Ottobre, Schlein assente ingiustificata in Sinagoga. Lei nega la figuraccia: “C’era il Pd” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Non, mano le secondo linee del Pd. Le giustificazioni di Ellyalladi ieri, quando si è segnalata come unicanel giorno del ricordo della strage di Hamas del 7, nelladi Roma, sono state una toppa peggiore del buco. “All’appuntamento del 7ina Roma il Pd, con il responsabile Esteri Provenzano e altri deputati e senatori”, ha detto oggi la segretaria dei Dem a SkyTg24. Come a dire, le secondo linee Ovviamente, a parte i calcoli elettorali che le ha contestato perfino la scrittrice israeliana Edith Bruck, pretende di dare lezioni anche al governo. “Il governo italiano potrebbe fare quello che ha fatto Sanchez, riconosca lo Stato di Palestina”, ha detto parlando della situazione in Medio oriente. 7, l’assenza di, Bonelli e Fratoianni in

