Voci dal Carcere: “Maria, oggi vogliamo farti sentire il nostro amore” (Di lunedì 7 ottobre 2024) “oggi ricorriamo a te Maria, forse immeritevoli del tuo sguardo e della Tua Misericordia, noi che abbiamo stravolto questo mondo, piangendo ed arrancando egoisticamente solo sulle nostre piccole cose. Uomini, donne e bambini, muoiono con le guerre che stanno devastando questa Terra ed innanzi tutto quei valori che che la Sacra Bibbia ci ha insegnato, Voci dal Carcere: “Maria, oggi vogliamo farti sentire il nostro amore” Il Blog di Giò. Leggi tutta la notizia su Ilblogdigio.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) “ricorriamo a te, forse immeritevoli del tuo sguardo e della Tua Misericordia, noi che abbiamo stravolto questo mondo, piangendo ed arrancando egoisticamente solo sulle nostre piccole cose. Uomini, donne e bambini, muoiono con le guerre che stanno devastando questa Terra ed innanzi tutto quei valori che che la Sacra Bibbia ci ha insegnato,dal: “il” Il Blog di Giò.

Messa e supplica a Madonna di Pompei: mons. Rajic (nunzio in Italia), “la nostra preghiera per la pace sia incessante” - “Maria è la Regina del cielo e della terra. Noi la invochiamo spesso nella preghiera come Regina della pace. In questi tempi difficili, mentre ci impegniamo a seguire il Signore come membra vive della ... (agensir.it)

Katia Ricciarelli, età, gioco d'azzardo e l'amore con Pippo Baudo: chi è la cantante ospite oggi a Verissimo - Katia Ricciarelli, all'anagrafe Katiuscia Maria Stella Ricciarelli è nata a Rovigo, 18 gennaio 1946 (ha 78 anni), è una delle voci più importanti del panorama lirico italiano. Soprano di fama ... (ilmessaggero.it)

Ultima giornata per il MEI di Faenza: sul palco di piazza del Popolo Bandabardò & Cisko - È arrivata al terzo e ultimo giorno la trentesima edizione del MEI di Faenza. Ricchissimo il programma dei tre palchi, allestiti in tre diverse piazze ... (ravennanotizie.it)