Viterbo pronta ad accogliere l' archivio Petroselli | 43 anni fa moriva il viterbese diventato il più amato sindaco di Roma

Quarantatré anni fa moriva Luigi Petroselli, tra i più amati sindaci di Roma. Questa mattina, al cimitero di San Lazzaro, la cerimonia in ricordo del politico, nato a Viterbo e residente nel quartiere di Pianoscarano, diventato un alto dirigente del partito comunista.

In ricordo di Luigi Petroselli a 43 anni dalla scomparsa - NewTuscia – VITERBO – Luigi Petroselli morì all’improvviso il 7 ottobre 1981, al termine di un accorato intervento al Comitato Centrale del Partito Comunista Italiano, in via delle Botteghe Oscure. (newtuscia.it)

