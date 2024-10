Un Posto al Sole, anticipazioni 8 ottobre: La scelta di suor Maura spiazza, Nunzio dà una svolta alla sua vita (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domani su Rai 3 torna con un nuovo episodio inedito la soap italiana più longeva di sempre, la serie, che continua a conquistare e appassionare il pubblico, va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50. Un Posto al Sole torna domani martedì 8 ottobre su Rai 3 alle 20:50. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Silvia è preoccupata per Rossella e si confida con Michele. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Palladini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay. anticipazioni di Un Posto al Sole: Jimmy e Camillo: un'amicizia a rischio La conversazione tra Lara e suor Maura si rivelerà fondamentale, portando quest'ultima a maturare una decisione del tutto inaspettata. L'influenza di Lara su suor Maura potrebbe quindi determinare un importante sviluppo Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 8 ottobre: La scelta di suor Maura spiazza, Nunzio dà una svolta alla sua vita Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Domani su Rai 3 torna con un nuovo episodio inedito la soap italiana più longeva di sempre, la serie, che continua a conquistare e appassionare il pubblico, va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50. Unaltorna domani martedì 8su Rai 3 alle 20:50. Grazie alledella trama scopriamo che Silvia è preoccupata per Rossella e si confida con Michele. La soap ruota intorno alle vicende dei condomini di Palazzo Pdini e dei loro amici. La serie è disponibile in streaming e on demand su RaiPlay.di Unal: Jimmy e Camillo: un'amicizia a rischio La conversazione tra Lara esi rivelerà fondamentale, portando quest'ultima a maturare una decisione del tutto inaspettata. L'influenza di Lara supotrebbe quindi determinare un importante sviluppo

