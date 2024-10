Un “piano Marshall” per gli stadi, ma per Malagò servono i Mondiali: il quadro in Serie A (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il calcio italiano chiede a gran voce nuovi stadi. Il tema è stato uno dei punti al centro della giornata degli “Stati generali del calcio: il Libro bianco”, che ha visto i vertici della Federazione, dello sport ed esponenti del Governo confrontarsi nell’aula magna universitaria di Santa Lucia sul futuro del settore. Una tavola rotonda dalla quale è emersa l’analisi condivisa sull’inadeguatezza degli impianti nel nostro Paese, tanto da portare il presidente della Lega Serie A a invocare un “piano Marshall” per rinnovare e ampliare il parco infrastrutture destinato alle competizioni. Quifinanza.it - Un “piano Marshall” per gli stadi, ma per Malagò servono i Mondiali: il quadro in Serie A Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il calcio italiano chiede a gran voce nuovi. Il tema è stato uno dei punti al centro della giornata degli “Stati generali del calcio: il Libro bianco”, che ha visto i vertici della Federazione, dello sport ed esponenti del Governo confrontarsi nell’aula magna universitaria di Santa Lucia sul futuro del settore. Una tavola rotonda dalla quale è emersa l’analisi condivisa sull’inadeguatezza degli impianti nel nostro Paese, tanto da portare il presidente della LegaA a invocare un “” per rinnovare e ampliare il parco infrastrutture destinato alle competizioni.

Bignami agli stati generali del calcio : “Lavoriamo per innovare gli stadi” - Un'idea, inoltre, sarebbe quella di «avviare un maggior numero di investimenti che consentano di non isolare le infrastrutture dal tessuto urbanistico, soprattutto quando si parla di grandi eventi. Proprio sul tifo Li Calzi si sofferma: "Dobbiamo pensare al tifo sano, quello che non deve farci ... (Ilrestodelcarlino.it)

Benevento Calcio Experience - svelati i dettagli : tour esclusivo dello stadio e tanto altro - Questo pass ti permetterà di accedere a tutte le aree riservate e off-limits, regalandoti un’esperienza esclusiva nel cuore del Benevento Calcio. Tempo di lettura: 4 minutiDopo aver ufficializzato ieri una serie di iniziative che avranno come destinatari i tifosi e gli sponsor (LEGGI QUI), il ... (Anteprima24.it)

Calcio - De Siervo : “Grazie a IA riconoscimento facciale negli stadi per maggiore sicurezza” - Dopo i fatti di ieri in Spagna, dove il derby tra Real Madrid e Atletico è stato sospeso dopo il gol del Real in seguito ad un fitto lancio di oggetti […]. Così l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, a margine dell'incontro "Ricette di Innovazione" che si è svolto oggi ... (Sbircialanotizia.it)