Ugolini | Lo psicologo gratis non serve gli adolescenti non sono una patologia

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Bologna, 7 ottobre 2024 – "Dobbiamo dare ai genitori gli strumenti e le conoscenze per aiutarli a capire chii loro figli. Nonloper i nostri ragazzi, bisogna intervenire prima, i nostrinonuna". Elena, candidata a presidente della Regione per il centrodestra, ha presentato nella sede del suo comitato elettorale, in via del Cane a due passi da piazza Maggiore, il proprio programma per la Sanità regionale, uno studio dettagliato con varie proposte. Ma il ritorno della preside del Malpighi sul vademecum elettorale, già raccontato in diverse interviste, è stato ovviamente preceduto dell'attualità, dal commento sulla proposta di Isabella Conti, candidata nella lista del Pd a supporto di Michele de Pascale ed ex sindaca di San Lazzaro, di renderelosu scala emiliano-romagnola per gli under 26.