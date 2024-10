Tartufo | Pergola fa il pieno all’esordio Acquaroli apre la Fiera

(Di lunedì 7 ottobre 2024)(Pesaro Urbino), 7 ottobre 2024 – “Siamo qua a testimoniare l’importanza di eventi come questo e a prendere un impegno, che poi è quello che abbiamo cercato di tradurre in questi anni. Un impegno fondamentale per le nostre comunità: non sono importantissime solo le infrastrutture, ma lo sono anche il sostegno alla piccola e media impresa, all’agricoltura, all’artigianato, alla manifattura, che soffrono e che vogliono innanzitutto la consapevolezza che le istituzioni sono al loro fianco”. Così il governatore Francescoieri al ‘battesimo’ della 27ªnazionale delbianco pregiato di. Il presidente ha aggiunto: “Sulle eccellenze dei nostri territori vogliamo basare il futuro della regione”. (Ilrestodelcarlino.it)