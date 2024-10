Successo Italiano in Svizzera: “Scalzo Hair Beauty” di Mattia Scalzo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo essersi distinto per eccellenza presso la scuola professionale per acconciatori a Como, Mattia Scalzo ha accumulato preziose esperienze lavorando dal 2008 al 2020 nel negozio di famiglia. Il suo percorso professionale ha raggiunto nuovi orizzonti in Svizzera, dove nel 2021 ha inaugurato con grande Successo il suo salone, “Scalzo Hair Beauty”, situato nel cuore Sbircialanotizia.it - Successo Italiano in Svizzera: “Scalzo Hair Beauty” di Mattia Scalzo Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo essersi distinto per eccellenza presso la scuola professionale per acconciatori a Como,ha accumulato preziose esperienze lavorando dal 2008 al 2020 nel negozio di famiglia. Il suo percorso professionale ha raggiunto nuovi orizzonti in, dove nel 2021 ha inaugurato con grandeil suo salone, “”, situato nel cuore

Nelle Marche un progetto triennale ha messo in relazione l’arte contemporanea con la pittura del Sassoferrato - Si intitola “Salvifica" il progetto che per 3 anni, dal 2022 al 2024, ha visto artisti contemporanei in dialogo con il pittore secentesco Giovanni Battista Salvi. In mostra a Palazzo degli Scalzi a Sa ... (artribune.com)

"Salvifica", ovvero il Sassoferrato. Il dialogo con Giovanni Manfredini - Sarà inaugurata l’11 ottobre (ore 17) a palazzo degli Scalzi di Sassoferrato la rassegna Internazionale d’Arte | Premio G. B. Salvi con la mostra "Salvifica. Il Sassoferrato e Giovanni Manfredini, tra ... (ilrestodelcarlino.it)

SALVIFICA. Il Sassoferrato e Giovanni Manfredini, tra pelle e profondo. A Palazzo degli Scalzi - Sassoferrato – Venerdì 11 ottobre alle ore 17.00 presso il Palazzo degli Scalzi di Sassoferrato inaugura la settantatreesima edizione della ... (radiogold.tv)