Scherma: Ecco i migliori risultati dei Campani al circuito europeo di Napoli (Di lunedì 7 ottobre 2024) Scherma: Esordio internazionale da sogno per gli spadisti Campani: al circuito europeo esultano Davide Del Prete ed Elisabetta Rinaldi Un esordio stagionale da sogno per tutta la Scherma campana che ha esultato sulle pedane del PalaVesuvio, teatro della tappa partenopea del circuito europeo Cadetti. Risuonano le note dell’inno di Mameli nell’impianto di Ponticelli grazie ai successi tricolore. I Campani Davide Del Prete ed Elisabetta Rinaldi fanno gli onori di casa e conquistano il loro primo podio continentale. Ha trionfato tra gli spadisti Davide Del Prete, portacolori del Club Scherma San Nicola. Il casertano, allievo del maestro Mario Renzulli, ha dominato e battuto in finale Giovanni Sinatra del Cus Catania col punteggio di 15-8. Puntomagazine.it - Scherma: Ecco i migliori risultati dei Campani al circuito europeo di Napoli Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di lunedì 7 ottobre 2024): Esordio internazionale da sogno per gli spadisti: alesultano Davide Del Prete ed Elisabetta Rinaldi Un esordio stagionale da sogno per tutta lacampana che ha esultato sulle pedane del PalaVesuvio, teatro della tappa partenopea delCadetti. Risuonano le note dell’inno di Mameli nell’impianto di Ponticelli grazie ai successi tricolore. IDavide Del Prete ed Elisabetta Rinaldi fanno gli onori di casa e conquistano il loro primo podio continentale. Ha trionfato tra gli spadisti Davide Del Prete, portacolori del ClubSan Nicola. Il casertano, allievo del maestro Mario Renzulli, ha dominato e battuto in finale Giovanni Sinatra del Cus Catania col punteggio di 15-8.

