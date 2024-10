Sale il livello del Tevere, chiusi gli accessi alle banchine (Di lunedì 7 ottobre 2024) A causa delle intense piogge degli ultimi giorni, il livello del Tevere è in rapido aumento. La protezione civile ha deciso, in via precauzionale, di chiudere gli accessi alle banchine lungo tutto il tratto urbano della città di Roma.. Eventi e attività fluviali sono sospese per garantire la Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) A causa delle intense piogge degli ultimi giorni, ildelè in rapido aumento. La protezione civile ha deciso, in via precauzionale, di chiudere glilungo tutto il tratto urbano della città di Roma.. Eventi e attività fluviali sono sospese per garantire la

Romatoday.it - Sale il livello del Tevere, chiusi gli accessi alle banchine

L'8 ottobre si riunisce l'Assemblea legislativa dell'Umbria - L'Assemblea legislativa dell'Umbria si riunirà domani, martedì 8 ottobre 2024, alle ore 9.30 nella sede di Palazzo Cesaroni, a Perugia. All'ordine del giorno: interrogazioni a risposta immediata (ques ... (ansa.it)

Sale il livello del Tevere, chiusi gli accessi alle banchine - A causa delle intense piogge degli ultimi giorni, il livello del Tevere è in rapido aumento. La protezione civile ha deciso, in via precauzionale, di chiudere gli accessi alle banchine lungo tutto il ... (romatoday.it)

Il paese di Marcello di Emily in Paris esiste: cosa vedere per una gita da veri fans della serie - Marcello di Emily in Paris vive in un paese che esiste nella realtà: ecco dove si trova, una tappa obbligatoria per i fans della serie. (viagginews.com)