Roma striscione in Curva sud | Società fantasma na squadra de zombie

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il mancato rigore per il pestone di Kyriakopoulos su Baldanzi ha in qualche modo spostato l’attenzione sul misero pareggio che laha portato a casa contro il Monza ultimo in classifica. “Laavrebbe dovuto aver già chiuso la partita nel momento in cui, ormai al 90’, si è verificato quell’episodio”, scrive infatti la Gazzetta dello Sport. Ilnista parla di “scandalo”, spiegando che La Penna può anche non aver visto, ma Aureliano al Var no: “Due sono le cose: o ha dato una differente interpretazione a fatti evidenti, e quindi deve immediatamente essere rimosso, oppure ha visto i fatti e ha deciso di non intervenire, e quindi deve essere, a maggior ragione, messo in condizione di non nuocere più” Il pareggio ha avuto l’effetto, almeno momentaneo di scongiurare il possibile esonero di Juirc, che però continua a non far breccia nel cuore dei tifosi capitolini.