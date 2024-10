Rally Città di Pistoia a Gasperetti e Ferrari. La Montagna in festa per il "tris" di allori (Di lunedì 7 ottobre 2024) Vittoria, al 45° Rally Città di Pistoia, per Federico Gasperetti e Federico Ferrari (Citroen C3 Rally2), per quello che è il tris di allori per l’equipaggio della Montagna pistoiese, dopo i successi ottenuti nel 2006 e 2016. L’ultimo atto della Coppa Rally di zona 5, oltre che ultima sfida del Campionato Aci Pistoia “Memoria Misseri”, ha vissuto due giornate di sfide intense ed avvincenti. Per le prime quattro prove la classifica era stata in mano con una certa sicurezza all’altro pistoiese Thomas Paperini, fresco vincitore anche della GR Yaris Rally Cup, per poi regalare il colpo di scena durante la quinta “crono“, il primo dei due passaggi sulla prova speciale “Avaglio”, quando il leader, tornato a far coppia con Simone Fruini, è incappato in un’uscita di strada. Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Vittoria, al 45°di, per Federicoe Federico(Citroen C32), per quello che è ildiper l’equipaggio dellapistoiese, dopo i successi ottenuti nel 2006 e 2016. L’ultimo atto della Coppadi zona 5, oltre che ultima sfida del Campionato Aci“Memoria Misseri”, ha vissuto due giornate di sfide intense ed avvincenti. Per le prime quattro prove la classifica era stata in mano con una certa sicurezza all’altro pistoiese Thomas Paperini, fresco vincitore anche della GR YarisCup, per poi regalare il colpo di scena durante la quinta “crono“, il primo dei due passaggi sulla prova speciale “Avaglio”, quando il leader, tornato a far coppia con Simone Fruini, è incappato in un’uscita di strada.

