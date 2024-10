Quali sono i sintomi di Covid della variante XEC in crescita in Italia e cosa sapere sui vaccini (Di lunedì 7 ottobre 2024) I sintomi di Covid causati dalla variante XEC in rapida crescita in Italia (dati di ottobre 2024) sono più simili a quelli dell’influenza, inclusi febbre alta, mal di gola con tosse e mal di testa. Il vaccino aggiornato, gratuito per tutti nel nostro Paese, prende di mira la variante JN.1, una delle varianti Omicron più recenti, da cui derivano anche le progenitrici di XEC. Fanpage.it - Quali sono i sintomi di Covid della variante XEC in crescita in Italia e cosa sapere sui vaccini Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Idicausati dallaXEC in rapidain(dati di ottobre 2024)più simili a quelli dell’influenza, inclusi febbre alta, mal di gola con tosse e mal di testa. Il vaccino aggiornato, gratuito per tutti nel nostro Paese, prende di mira laJN.1, una delle varianti Omicron più recenti, da cui derivano anche le progenitrici di XEC.

