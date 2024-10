Psoriasi cuoio capelluto, nuovi studi confermano efficacia deucravacitinib (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Bristol Myers Squibb ha annunciato i risultati positivi dello studio di fase 3b/4 Psoriatyk Scalp per la valutazione di deucravacitinib nel trattamento dei pazienti con Psoriasi del cuoio capelluto da moderata a grave, compresi quelli con Psoriasi meno estesa. L'endpoint primario – riporta una nota – è stato raggiunto, con un miglioramento statisticamente significativo Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Bristol Myers Squibb ha annunciato i risultati positivi delloo di fase 3b/4 Psoriatyk Scalp per la valutazione dinel trattamento dei pazienti condelda moderata a grave, compresi quelli conmeno estesa. L'endpoint primario – riporta una nota – è stato raggiunto, con un miglioramento statisticamente significativo

