Pro Pal Elly Schlein ritrova l’uso della parola dopo lo schiaffone di Edit Bruck Ma la pezza è peggio del buco

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) È servito lometaforico diperchési risvegliasse dal torpore sulla manifestazione di sabato.l’intervista a La Stampa in cui la scrittrice sopravvissuta ai lager nazisti ha accusato la segretaria dem di tacere per paura di perdere voti,è andata a La7, ospite a In altre parole di Massimo Gramellini, a rivendicare che alla manifestazione pro Pal di Roma “non è andato nessuno del Pd, non era organizzata dal Pd, non ha aderito il Pd e aveva una piattaforma molto distante dalla posizione del Pd. Noi siamo distanti da ogni metodo violento o azione violenta. Chi inneggia ad Hamas non ha nulla da spartire con il Pd. Però – ha aggiunto – rivendico il diritto di criticare duramente le scelte del governo israeliano che stanno portando a una escalation”.