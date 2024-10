Prima un’auto poi un furgone in fiamme: Vigili del Fuoco a lavoro (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI Vigili del Fuoco di Avellino nelle ultime 24 ore sono stati impegnati in un doppio intervento sull’Autostrada A 16 Napoli – Canosa, per due distinti incendi che hanno visto coinvolti veicoli in transito nel territorio Irpino. Il primo si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sei ottobre nel tratto del comune di Montemiletto al Km. 61,800 in direzione Napoli, e ha visto coinvolta un’autovettura. Ad intervenire è stata la squadra del distaccamento di Grottaminarda la quale ha spento le fiamme che hanno avvolto l’auto e messo in sicurezza l’area. Per le due persone a bordo solo tanto spavento ma nessuna conseguenza. Mentre subito dopo le ore 16’00 di oggi sette ottobre una squadra della sede centrale di Avellino è intervenuta nel territorio del comune di Monteforte Irpino, al Km. Anteprima24.it - Prima un’auto poi un furgone in fiamme: Vigili del Fuoco a lavoro Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIdeldi Avellino nelle ultime 24 ore sono stati impegnati in un doppio intervento sull’Autostrada A 16 Napoli – Canosa, per due distinti incendi che hanno visto coinvolti veicoli in transito nel territorio Irpino. Il primo si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri sei ottobre nel tratto del comune di Montemiletto al Km. 61,800 in direzione Napoli, e ha visto coinvoltavettura. Ad intervenire è stata la squadra del distaccamento di Grottaminarda la quale ha spento leche hanno avvolto l’auto e messo in sicurezza l’area. Per le due persone a bordo solo tanto spavento ma nessuna conseguenza. Mentre subito dopo le ore 16’00 di oggi sette ottobre una squadra della sede centrale di Avellino è intervenuta nel territorio del comune di Monteforte Irpino, al Km.

