Paternò incidente frontale tra auto e autoarticolato | due vittime

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Gravemortale lungo la Strada Statale 284, “Occidentale etnea”, nel tratto tra Santa Maria di Licodia e, in provincia di Catania. Lo scontro, avvenuto al chilometro 40 in contrada Scalilli, ha coinvolto un camion e un’mobile, causando la morte dei conducenti di entrambi i mezzi. Leggi anche: Napoli, operaio muore nel porto travolto da mezzo meccanico La dinamica Le dinamiche esatte dell’sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ipotesi, il conducente dell’potrebbe aver avuto un malore, perdendo il controllo del veicolo e invadendo la corsia opposta. Il camionista, trovandosi la vettura di fronte, avrebbe tentato di evitarla, finendo però contro un muro. Tragicamente, il conducente del camion è rimasto intrappolato all’interno del mezzo, che ha preso fuoco a seguito del violento impatto.