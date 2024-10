Milan, guarda il Leverkusen: si fa rimontare in campionato | VIDEO (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo la vittoria contro il Milan, il Bayer Leverkusen viene fermato in casa dall'Holstein Kiel, matricola di questa Bundesliga Dopo la vittoria contro il Milan, il Bayer Leverkusen viene fermato in casa dall'Holstein Kiel, matricola di questa Bundesliga. Aprono le marcature Boniface e Hofmann a inizio partita, ma la squadra ospite rimonta fino ad arrivare al 2-2 finale. Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dopo la vittoria contro il, il Bayerviene fermato in casa dall'Holstein Kiel, matricola di questa Bundesliga Dopo la vittoria contro il, il Bayerviene fermato in casa dall'Holstein Kiel, matricola di questa Bundesliga. Aprono le marcature Boniface e Hofmann a inizio partita, ma la squadra ospite rimonta fino ad arrivare al 2-2 finale.

Pianetamilan.it - Milan, guarda il Leverkusen: si fa rimontare in campionato | VIDEO

Fiorentina-Milan, Fonseca: ‚Äúarrabbiati dopo Leverkusen‚ÄĚ, la frecciatina a Pioli e su Kalulu‚Ķ - √ą stata anche una scelta sua, ora non ha senso paragonare chi √® qui e chi √® in altre squadre. Hanno un allenatore molto forte e una squadra molto forte. E questo per l‚Äôallenatore non √® facile: il 95% delle squadre giocano allo stesso modo‚Äú. Il vero Milan non √® ancora vicino, dobbiamo fare di pi√Ļ. ... (Calcioweb.eu)

Ventola DIFENDE Fonseca: ¬ęSentite tante CAVOLATE sul Milan. Sulla gara con il Leverkusen‚Ķ¬Ľ - L‚Äôanalisi Ventola, ex attaccante dell‚ÄôInter, a¬†Viva El Futbol¬†ha analizzato la prestazione del¬†Milan¬†contro il¬†Bayer Leverkusen¬†in¬†Champions League. La domanda √®: perch√® il Milan non pu√≤ fare dall‚Äôinizio [‚Ķ]. Ho FIDUCIA in Fonseca, ma c‚Äô√® un RAMMARICO¬Ľ. L‚ÄôANALISI¬†‚Äď ¬ęHo sentito tante CAVOLATE e cose ... (Calcionews24.com)

Bayer Leverkusen-Milan, Fonseca: ‚ÄúMeritavamo di pi√Ļ‚ÄĚ | VIDEO - Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole da Gazzetta.it. . (Pianetamilan.it)