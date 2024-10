Mesagne: "Dopo i 7 secoli d'arte, mostra sugli Impressionisti nella primavera 2025" (Di lunedì 7 ottobre 2024) Mesagne - “Gli Impressionisti saranno i protagonisti del prossimo progetto espositivo e speriamo di far tutto pronto già nella primavera 2025”. Lo annuncia Pierangelo Aergentieri, presidente di Mixexperience, promotore della mostra «G 7 - Sette secoli di arte italiana», che da quattro mesi Brindisireport.it - Mesagne: "Dopo i 7 secoli d'arte, mostra sugli Impressionisti nella primavera 2025" Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)- “Glisaranno i protagonisti del prossimo progetto espositivo e speriamo di far tutto pronto già”. Lo annuncia Pierangelo Aergentieri, presidente di Mixexperience, promotore della«G 7 - Settediitaliana», che da quattro mesi

Mesagne: "Dopo i 7 secoli d'arte, mostra sugli Impressionisti a primavera 2025" - MESAGNE - “Gli Impressionisti saranno i protagonisti del prossimo progetto espositivo e speriamo di far tutto pronto già nella primavera 2025”. Lo annuncia Pierangelo Aergentieri, presidente di Mixexperience, promotore della mostra «G 7 - Sette secoli di arte italiana», che da quattro mesi... (Leggi la notizia)

Settembre nell’arte: un "Aperimostra" nel Castello di Mesagne - MESAGNE - In alto i calici nel «Settembre nell’arte», serie di iniziative programmate per questo mese in sintonia con la Grande mostra «G 7 Sette secoli di arte italiana» allestita nel castello di Mesagne, dove è possibile coniugare visita ed altre esperienze con una frequenza quasi quotidiana... (Leggi la notizia)