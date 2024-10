Manovra Bankitalia contro sgravi sul lavoro e assunzioni e non pro spending review | A rischio sistema pensionistico e pil fermo all' 08% nel 2024

Manovra, Bankitalia contro sgravi sul lavoro e assunzioni e non pro spending review: “A rischio sistema pensionistico e pil fermo all' 0,8% nel 2024” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Bankitalia si è “scagliata contro” gli sgravi fiscali sul lavoro, assunzioni e pro spending review presenti nel nuovo Piano strutturale di Bilancio, affermando inoltre che con la Manovra la “crescita del Pil si ferma allo 0,8% nel 2024”. La stima al ribasso è arrivata nel corso delle audizioni sul P Ilgiornaleditalia.it - Manovra, Bankitalia contro sgravi sul lavoro e assunzioni e non pro spending review: “A rischio sistema pensionistico e pil fermo all' 0,8% nel 2024” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)si è “scagliata” glifiscali sule propresenti nel nuovo Piano strutturale di Bilancio, affermando inoltre che con lala “crescita del Pil si ferma allo 0,8% nel”. La stima al ribasso è arrivata nel corso delle audizioni sul P

Manovra 2025 - pensioni a rischio con gli sgravi sul lavoro promessi - “Come già sottolineato in sede di Audizione sul Def – ha detto Sergio Nicoletti Altimari – verrebbe meno a livello aggregato l’equilibrio tra entrate contributive e uscite per prestazioni che, nel medio periodo, caratterizza il nostro sistema previdenziale e ne rappresenta un punto di forza”. ... (Quifinanza.it)

Manovra 2025 - pensioni a rischio con gli sgravi sul lavoro promessi - Già da ora, tuttavia, la Corte dei Conti sottolinea la coerenza del Piano con il nuovo patto di stabilità europeo. “Tali effetti attesi – ha aggiunto – sono in linea di principio raggiungibili, ma una valutazione più compiuta richiede informazioni non ancora disponibili”. Manovra, risorse e la non ... (Quifinanza.it)