L’inchiesta sugli ultras di Milano e i parcheggi dell’Olimpico di Roma: quell’affare chiuso grazie alla mediazione di Carlo Tavecchio (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da Milano a Roma. Dallo stadio Meazza all’Olimpico senza mollare nemmeno l’affare delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Garanti mafiosi e imprenditori dopo aver incassato, corrompendo e minacciando, la grande torta dei parcheggi di San Siro nel gennaio del 2021 puntano sulla Capitale. Il dato emerge da una nota della Guardia di finanza agli atti delL’inchiesta dell’antimafia milanese sugli affari criminali delle due curve di Inter e Milan. A far da regia Giuseppe Caminiti detto Pino che vanta la protezione del boss di San Luca Giuseppe Calabrò e l’imprenditore milanese Gherardo Zaccagni. L’affare alla fine andrà in porto. E sarà portato a “dama” grazie alla mediazione “istituzionale” di Carlo Tavecchio (deceduto nel 2023), già presidente della Figc (per due volte eletto) e all’epoca neo presidente della Lega calcio dilettanti in Lombardia. Ilfattoquotidiano.it - L’inchiesta sugli ultras di Milano e i parcheggi dell’Olimpico di Roma: quell’affare chiuso grazie alla mediazione di Carlo Tavecchio Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da. Dallo stadio Meazza all’Olimpico senza mollare nemmeno l’affare delle Olimpiadi invernali-Cortina 2026. Garanti mafiosi e imprenditori dopo aver incassato, corrompendo e minacciando, la grande torta deidi San Siro nel gennaio del 2021 puntano sulla Capitale. Il dato emerge da una nota della Guardia di finanza agli atti deldell’antimafia milaneseaffari criminali delle due curve di Inter e Milan. A far da regia Giuseppe Caminiti detto Pino che vanta la protezione del boss di San Luca Giuseppe Calabrò e l’imprenditore milanese Gherardo Zaccagni. L’affarefine andrà in porto. E sarà portato a “dama”“istituzionale” di(deceduto nel 2023), già presidente della Figc (per due volte eletto) e all’epoca neo presidente della Lega calcio dilettanti in Lombardia.

