Le pagelle dei pistoiesi Christon debutto in ombra Silins-Brajkovic ok

(Di lunedì 7 ottobre 2024)5,5: non è stato un esordio con i fuochi d’artificio anzi diciamo pure che le polveri sono state decisamente bagnate. Va detto che dopo pochi giorni di allenamento non si poteva pretendere la luna. FORREST 6,5: il folletto di Pompano Beach continua a convincere sempre di più. Sicuramente tra i più incisivi in fase offensiva (15 punti), se la cava bene anche nel mettere in ritmo i compagni (7 assist). ROWAN 5,5: Belinelli lo porta a scuola e questo lo fa innervosire ma ubi maior minor cessat. Mostra grosse lacune in difesa ed una certa insofferenza al gioco di squadra. CHILDS 6: non ha una mano educata però compensa le mancanze in attacco con una grandissima energia in difesa e sotto i tabelloni riesce a farsi valere (8 rimbalzi).