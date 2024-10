Ius Italiae, Fratelli d’Italia apre a proposta Forza Italia sulla cittadinanza (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fratelli d'Italia, tramite il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan, apre allo Ius Italiae, la proposta di Forza Italia per riformare la legge sulla cittadinanza agli stranieri: "SarĂ sicuramente esaminato". Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)d', tramite il capogruppo di FdI al Senato Lucio Malan,allo Ius, ladiper riformare la leggeagli stranieri: "SarĂ sicuramente esaminato".

Fanpage.it - Ius Italiae, Fratelli d’Italia apre a proposta Forza Italia sulla cittadinanza

Matteo Piantedosi: «C’è chi cavalca la crisi in Medio Oriente e prova a destabilizzare. Giusto vietare il corteo» - Ministro Matteo Piantedosi, Roma è blindata dopo gli scontri di sabato e in vista delle manifestazioni di oggi per il 7 ottobre. C’è un rischio attentati aumentato? Quali sono ...(ilmessaggero.it)

Ius Scholae, Andrea Riccardi: ““Un passo avanti la proposta di FI. Accogliamola” - L’intervista al fondatore di Sant’Egidio: “In tanti anni non si è fatto nulla e qualche responsabilità ce l’ha anche il centrosinistra” ...(repubblica.it)

Lega, la giornata a Pontida con Salvini, Vannacci e Orban - Edizione numero 36 e di certo quella con piu' ospiti stranieri, per via delle delegazioni di partiti europei che hanno accolto l'invito ...(notizie.tiscali.it)