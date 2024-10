In Brianza è fuga da Italia Viva: adesso va via anche Alberto Pilotto (ma non solo) (Di lunedì 7 ottobre 2024) La prima è stata Francesca Pontani. Il mese scorso la monzese, già consigliera comunale durante la giunta Allevi, ha abbandonato Italia Viva. Un divorzio che era stato visto con immenso scalpore: Francesca Pontani è stata una delle esponenti più in vista del partito di Renzi nel panorama monzese Monzatoday.it - In Brianza è fuga da Italia Viva: adesso va via anche Alberto Pilotto (ma non solo) Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) La prima è stata Francesca Pontani. Il mese scorso la monzese, già consigliera comunale durante la giunta Allevi, ha abbandonato. Un divorzio che era stato visto con immenso scalpore: Francesca Pontani è stata una delle esponenti più in vista del partito di Renzi nel panorama monzese

