Il patto anti-smartphone dei genitori inglesi: “Solo se rimaniamo uniti possiamo cambiare le cose” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da inizio 2024 un gruppo WhatsApp fondato da due madri inglesi continua a fare rete per mettere in contatto mamme e papà di tutto il Regno Unito contrari all'utilizzo dello smartphone da parte dei figli prima dei 14 anni d'età: "I genitori devono sapere di non essere soli in questa battaglia". Fanpage.it - Il patto anti-smartphone dei genitori inglesi: “Solo se rimaniamo uniti possiamo cambiare le cose” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da inizio 2024 un gruppo WhatsApp fondato da due madricontinua a fare rete per mettere in contatto mamme e papà di tutto il Regno Unito contrari all'utilizzo delloda parte dei figli prima dei 14 anni d'età: "Idevono sapere di non essere soli in questa battaglia".

