Firenze, giovani talenti in concerto all'auditorium di Santo Stefano al Ponte (Di lunedì 7 ottobre 2024) Firenze, 7 ottobre 2024 - giovani talenti in concerto all'auditorium di Santo Stefano al Ponte (Firenze) per la stagione di Toscana Classica, associazione di produzione musicale che promuove e incentiva l'attività professionale di musicisti e realtà musicali. Da Beethoven a Brahms, a Nino Rota è il repertorio scelto dal Trio Toscana Classica per l'appuntamento di domenica 13 ottobre (ore 21): sul palco saliranno il clarinettista Paolo Zagni, Filippo Torriti al violoncello e Nicola Mazzei al pianoforte, quest'ultimo vincitore del concorso "Attraverso i suoni" promosso da A.Gi.Mus. Firenze, Arezzo e Grosseto. A impreziosire la serata di lunedì 14 sarà la partecipazione, come solista, di Chiara Saccone, pianista di straordinario talento proiettata verso scenari internazionali.

