Don Coluccia aggredito di nuovo: spari e tensioni al Quarticciolo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ancora una tentata aggressione ai danni di don Antonio Coluccia, il sacerdote salentino impegnato nella sua battaglia attiva contro la mafia, la criminalità e lo spaccio di droga e nuovi momenti di tensione nella serata di ieri nel quartiere del Quarticciolo. Secondo le ricostruzioni, un uomo ha tentato di aggredire Don Coluccia con una bomboletta spray. Gli agenti della scorta del prete sono intervenuti prontamente, ma l’aggressore è riuscito a fuggire grazie all’intervento di altre persone. Un uomo di 41 anni, che sarebbe intervenuto per aiutare l’aggressore, è stato fermato e arrestato con l’accusa di resistenza aggravata dopo aver colpito un poliziotto. Il giudice ha successivamente disposto per lui l’obbligo di firma. Thesocialpost.it - Don Coluccia aggredito di nuovo: spari e tensioni al Quarticciolo Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ancora una tentata aggressione ai danni di don Antonio, il sacerdote salentino impegnato nella sua battaglia attiva contro la mafia, la criminalità e lo spaccio di droga e nuovi momenti di tensione nella serata di ieri nel quartiere del. Secondo le ricostruzioni, un uomo ha tentato di aggredire Doncon una bomboletta spray. Gli agenti della scorta del prete sono intervenuti prontamente, ma l’aggressore è riuscito a fuggire grazie all’intervento di altre persone. Un uomo di 41 anni, che sarebbe intervenuto per aiutare l’aggressore, è stato fermato e arrestato con l’accusa di resistenza aggravata dopo aver colpito un poliziotto. Il giudice ha successivamente disposto per lui l’obbligo di firma.

Nuova aggressione a Don Coluccia: tafferugli con la scorta e un arresto - ROMA - Era impegnato in una delle sue consuete passeggiate della legalità in un quartiere romano difficile come il Quarticciolo ... (trnews.it)

Quarticciolo, Raggi (M5S): “Solidarietà a Don Coluccia per la vile aggressione” - Riassunto: Virginia Raggi ha espresso solidarietà a Don Antonio Coluccia dopo la brutale aggressione subita a Quarticciolo, condannando il comportamento di chi avrebbe favorito la fuga dell'aggressore ... (romadailynews.it)

Sacerdote aggredito durante una iniziativa per la legalità - Tentata aggressione ieri sera a Roma a Don Antonio Coluccia, noto per la sua attività contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nelle periferie della Capitale. Il fatto è avvenuto intorno alle 22 ... (zoom24.it)