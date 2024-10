**Consulta: Fi chiama a raccolta, domani presenza indispensabile** (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Nuova chiamata a raccolta di Forza Italia in vista della seduta del Parlamento di domani, alle 12.30, per l'elezione del giudice costituzionale chiamato a succedere a Silvana Sciarra, posto vacante ormai da quasi un anno. Nella chat dei deputati, infatti, a quanto si apprende, il capogruppo, Paolo Barelli, ricorda che il segretario del partito, Antonio Tajani, insieme agli altri leader della coalizione hanno deciso di procedere con la votazione del giudice. L'invito è quindi ad essere presenti e ad evitare missioni e altri impegni. Nel messaggio si sottolinea che seguiranno altri dettagli, probabilmente il nome del candidato sul quale il centrodestra ha deciso di puntare. Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ott. (Adnkronos) - Nuovata adi Forza Italia in vista della seduta del Parlamento di, alle 12.30, per l'elezione del giudice costituzionaleto a succedere a Silvana Sciarra, posto vacante ormai da quasi un anno. Nella chat dei deputati, infatti, a quanto si apprende, il capogruppo, Paolo Barelli, ricorda che il segretario del partito, Antonio Tajani, insieme agli altri leader della coalizione hanno deciso di procedere con la votazione del giudice. L'invito è quindi ad essere presenti e ad evitare missioni e altri impegni. Nel messaggio si sottolinea che seguiranno altri dettagli, probabilmente il nome del candidato sul quale il centrodestra ha deciso di puntare.

Liberoquotidiano.it - **Consulta: Fi chiama a raccolta, domani presenza indispensabile**

