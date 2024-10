Civitavecchia, nuovi interventi di segnaletica stradale vicino le scuole (Di lunedì 7 ottobre 2024) Civitavecchia, 7 ottobre 2024 – Sono proseguiti anche questa settimana gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale nei pressi degli istituti scolastici cittadini. In questi giorni gli operatori di Civitavecchia Servizi Pubblici (CSP) sono intervenuti nei pressi degli istituti scolastici di via dell’Immacolata, viale Togliatti e via Barbaranelli per la rimozione ed il ripristino di paline divelte, la sostituzione di cartelli stradali ed il rifacimento di attraversamenti pedonali. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Sono proseguiti anche questa settimana glidiorizzontale e verticale nei pressi degli istituti scolastici cittadini. In questi giorni gli operatori diServizi Pubblici (CSP) sono intervenuti nei pressi degli istituti scolastici di via dell’Immacolata, viale Togliatti e via Barbaranelli per la rimozione ed il ripristino di paline divelte, la sostituzione di cartelli stradali ed il rifacimento di attraversamenti pedonali.

