Chi sono Victor Ambrose e Gary Ruvkun, assegnato a loro il Nobel per la Medicina 2024 (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Nobel per la Medicina 2024 è stato assegnato agli americani Victor Ambrose e Gary Ruvkun per la scoperta dei micro Rna. È il meccanismo che ha aperto la via a molte terapie e gioca un ruolo fondamentale nel regolare l'attività dei geni. Risultato di milioni di anni di evoluzione, queste molecole sono essenziali nel libretto di istruzioni che controlla l'attività dei geni perchè contribuiscono al normale sviluppo di ogni organismo vivente Victor Ambros, 71 anni, insegna Scienze naturali alla University of Massachusetts Medical School. Nato nel 1953 negli Stati Uniti, ad Hanover (New Hampshire) ha studiato al Massachusetts Institute of Technology, dove è rimasto anche dopo il conseguimento del dottorato, e nel 1985 si è trasferito all'Università di Harvard.

