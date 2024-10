Anticipazionitv.it - Chi è Alena Casarino di Amici 24: età, provenienza, professione, brani, vita privata e social

(Di lunedì 7 ottobre 2024)ha 20 anni ed è nata a San Pietroburgo ma attualmente vive a Imperia, prima di entrare nella scuola di24 ha svolto il lavoro di barista e cameriera per sostenere la sua carriera musicale, composta di 4 inediti fino ad ora. È abbastanza seguita sui, infatti, il suo account Instagram (@demons) conta 10,8 mila followers, mentre il suo profilo TikTok (@demonss), più inattivo, ne ha appena 791. Tuttavia, la cantante ha da poco aperto un canale YouTube (@), che attualmente ha 144 iscritti. Non si sa molto sulla sua, ma sembra che non abbia un fidanzato. Il percorso diad24 Il percorso diad24 si sta rivelando entusiasmante e pieno di sfide. Entrata nel talent con il supporto di Rudy Zerbi, la giovane cantante ha già dimostrato un forte carattere e una voce distintiva.