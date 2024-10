7 ottobre: Salvini, ricordiamo il diritto di Israele a esistere (Di lunedì 7 ottobre 2024) "A un anno dal terribile massacro del 7 ottobre, il nostro pensiero va al popolo israeliano, ai bimbi uccisi in culla, ai giovani strappati alla vita, alle donne stuprate, a chi è morto in prigionia e a chi è ancora tenuto in ostaggio. Per ricordare sempre il diritto di Israele ad esistere, a difendersi e a convivere finalmente in pace coi popoli vicini, contro l'orrore del terrorismo islamico". Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. Quotidiano.net - 7 ottobre: Salvini, ricordiamo il diritto di Israele a esistere Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) "A un anno dal terribile massacro del 7, il nostro pensiero va al popolo israeliano, ai bimbi uccisi in culla, ai giovani strappati alla vita, alle donne stuprate, a chi è morto in prigionia e a chi è ancora tenuto in ostaggio. Per ricordare sempre ildiad, a difendersi e a convivere finalmente in pace coi popoli vicini, contro l'orrore del terrorismo islamico". Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo

