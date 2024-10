Iltempo.it - 7 ottobre, Meloni: ricordare è presupposto per la pace. E la sinistra diserta

(Di lunedì 7 ottobre 2024) "e condannare con forza" l'attacco sferrato dai miliziani di Hamas il 7dello scorso anno nel territorio di Israele "non è un mero rituale, ma ildi ogni azione politica che dobbiamo condurre per riportare lain Medio Oriente". Nel giorno in cui partecipa alla cerimonia commemorativa dell'attentato terroristico, Giorgiaevidenzia il fatto che la data rappresenta ormai per il popolo israeliano "una delle pagine più drammatiche della sua storia". "Non dimentichiamo la disumana aggressione perpetrata un anno fa da Hamas - spiega la presidente del Consiglio in una nota diffusa da palazzo Chigi mentre si trova nella Sinagoga di Roma,ta dai leader dell'opposizione -. Abbiamo sempre negli occhi il massacro di migliaia di civili inermi, donne e bambini compresi, e il vilipendio dei loro corpi, mostrati al mondo senza alcuna pietà.