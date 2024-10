Volley serie A2 femminile. San Giovanni, si parte: arriva Costa Volpino (Di domenica 6 ottobre 2024) Si alza il sipario oggi pomeriggio, alle 17 al PalaMarignano, sul nono campionato consecutivo in A2 di Volley femminile per la Omag Mt San Giovanni. Avversario di turno è Costa Volpino. Le marignanesi si presentano ai nastri di partenza con numerosi innesti in un telaio già competitivo. Quest’anno con la nuova palleggiatrice Nicolini, la schiacciatrice Piovesan ed il nuovo libero titolare Valoppi, oltre alle giovani e promettenti Polesello, Ravarini e Sassolini, si vuole alzare l’asticella. Nel sestetto base sono state poi confermate le titolarissime Ortolani, Consoli, Parini e Nardo. Costa Volpino si annuncia agguerrita dopo la retrocessione dell’anno scorso ed il ritorno in A2 grazie all’acquisto dei diritti da Cuneo. (Di domenica 6 ottobre 2024) Si alza il sipario oggi pomeriggio, alle 17 al PalaMarignano, sul nono campionato consecutivo in A2 diper la Omag Mt San. Avversario di turno è. Le marignanesi si presentano ai nastri dinza con numerosi innesti in un telaio già competitivo. Quest’anno con la nuova palleggiatrice Nicolini, la schiacciatrice Piovesan ed il nuovo libero titolare Valoppi, oltre alle giovani e promettenti Polesello, Ravarini e Sassolini, si vuole alzare l’asticella. Nel sestetto base sono state poi confermate le titolarissime Ortolani, Consoli, Parini e Nardo.si annuncia agguerrita dopo la retrocessione dell’anno scorso ed il ritorno in A2 grazie all’acquisto dei diritti da Cuneo. (Sport.quotidiano)

