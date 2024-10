Sinner conquista gli ottavi a Shanghai, battuto Etcheverry (Di domenica 6 ottobre 2024) L'azzurro non nella migliore serata ha avuto la meglio sull'argentino Shanghai (CINA) - Jannik Sinner approda agli ottavi di finale nel Rolex Shanghai Masters, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995.555 dollari). L'azzurro ha faticato no (Di domenica 6 ottobre 2024) L'azzurro non nella migliore serata ha avuto la meglio sull'argentino(CINA) - Jannikapproda aglidi finale nel RolexMasters, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8.995.555 dollari). L'azzurro ha faticato no (Ilgiornaleditalia)

Ilgiornaleditalia - Sinner conquista gli ottavi a Shanghai battuto Etcheverry

Atp 100 Shanghai, Sinner agli ottavi: battuto Etcheverry in rimonta - Domani è un giorno importante, è di riposo e mi serve tanto”, ha commentato l’altoatesino dopo la vittoria sull’argentino Tomas Martin Etcheverry. Jannik Sinner accede agli ottavi di finale del Rolex Shanghai Masters, il Masters 1000 di Shanghai (duro, montepremi $8,995,555). Sinner: “E’ stata ... (Lapresse)

Sinner batte Etcheverry nonostante una giornata storta: è agli ottavi a Shanghai - 1 del mondo a resettare e a strappare nuovamente il servizio all’avversario poco dopo. Negli ottavi di finale, il pusterese affronterà il vincente del confronto tra l’americano Ben Shelton e lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Il sudamericano si esalta, mettendo in difficoltà il giocatore italiano ... (Oasport)

Masters 1000 Shanghai, che fatica per Sinner: rimonta, lotta e batte l’argentino Etcheverry in tre set - Il numero uno al mondo superato in rimonta nel secondo turno l’argentino Martin Etcheverry, numero 37 del ranking, con il punteggio di 6-7 (3) 6-4 6-2. Anche in una giornata difficile e contro un’avversario in stato di grazia, Jannik Sinner riesce a imporre la sua legge al Masters 1000 di Shanghai. ... (Ilfattoquotidiano)