Papa: fate figli, siate aperti alla vita (Di domenica 6 ottobre 2024) Milano, 6 ott. (LaPresse) – "fate figli, fate figli, siate aperti alla vita". Così Papa Francesco durante l'Angelus rivolgendosi agli "sposi". Bergoglio ha invitato a sostenere "le famiglie, specialmente quelle più giovani".

Partito il corteo pro-Pal, Donzelli: "I figli di papà vadano in Iran a manifestare" - L'area è superpresidiata e un elicottero sorvola la zona. Ci hanno detto che era una celebrazione di Hamas, ma noi siamo qui per commemorare i nostri morti, i morti palestinesi", ha scandito uno dei rappresentanti dell'Unione democratica arabo-palestinese, . Agenti delle forze dell'ordine, ... (Iltempo)

Un papà ha dipinto la casa di azzurro per la nascita del figlio - Dipingereste mai la vostra casa di azzurro per la nascita di vostro figlio? Se la risposta è sì, sappiate che non sarete i primi. Ci ha già pensato Federico Lucchetta, artista 39enne di Farra di Soligo (Treviso), mentre sua moglie era in ospedale per dare alla luce il secondo genito, martedì 1° ... (Sbircialanotizia)

Senigallia, insulti e botte alla moglie: «Devi morire». La figlia fotografa i lividi, papà a giudizio - TRECASTELLI «Insultava mia madre, le dava della prostituta, ogni giorno. Le diceva che era pazza, che doveva andare dallo psicologo. La minacciava di morte e poi la picchiava. Li ho visti, quei... (Corriereadriatico)