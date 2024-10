Napoli Vomero, mani armate nella movida napoletana (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel conto anche 16enne con arma da guerra e 15enne con un pugnale. Il bilancio di una notte di controlli dei Carabinieri 4-5-2 non è la formazione storpiata della squadra del cuore ma lo schema che sintetizza meglio la notte di controlli dei Carabinieri in centro città e nei quartieri Vomero e Arenella.4 le persone armate, 5 le armi, 2 i minori nel conto. Ancora la logica del proteggere se stessi dalle minacce della giungla urbana, ancora quella irragionevole consapevolezza di poter arginare la violenza con altra violenza. I carabinieri fanno del contrasto all’uso delle armi un mantra. Affrontano il fenomeno dalla strada fino ai banchi di scuola, affidandosi anche alla forza dei media, in un perfetto bilanciamento di prevenzione e repressione. Questa notte è toccato agire nelle piazze, tra i locali, tra la gente che affolla il sabato sera napoletano. (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel conto anche 16enne con arma da guerra e 15enne con un pugnale. Il bilancio di una notte di controlli dei Carabinieri 4-5-2 non è la formazione storpiata della squadra del cuore ma lo schema che sintetizza meglio la notte di controlli dei Carabinieri in centro città e nei quartierie Are.4 le persone, 5 le armi, 2 i minori nel conto. Ancora la logica del proteggere se stessi dalle minacce della giungla urbana, ancora quella irragionevole consapevolezza di poter arginare la violenza con altra violenza. I carabinieri fanno del contrasto all’uso delle armi un mantra. Affrontano il fenomeno dalla strada fino ai banchi di scuola, affidandosi anche alla forza dei media, in un perfetto bilanciamento di prevenzione e repressione. Questa notte è toccato agire nelle piazze, tra i locali, tra la gente che affolla il sabato sera napoletano. (Puntomagazine)

Puntomagazine - Napoli Vomero mani armate nella movida napoletana

Notte di controlli a Padova: 2 arresti e 4 denunce. Un minorenne aveva con sè un coltello da cucina - È il risultato della lunga Notte di controlli nel territorio patavino, dove la polizia ha passato al setaccio la zona della stazione e le aree più ‘calde’ della città. . Per lui arresto convalidato dal giudice e giudizio per direttissima prima di una nuova espulsione. Il 26enne è stato arrestato e ... (Ilrestodelcarlino)

Notte di controlli per contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di stupefacenti: ritirate 5 patenti di guida - Arezzo, 1 ottobre 2024 – Notte di controlli per contrastare la guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di stupefacenti: ritirate 5 patenti di guida. I controlli sono stati effettuati utilizzando un precursore, un sofisticato sistema elettronico capace di fornire una prima analisi ... (Lanazione)

Isola della Scala, notte di controlli: «La prevenzione da parte delle forze dell’ordine è fondamentale» - 30 fino all'una di notte. . . È scattata nei giorni scorsi un'operazione di prevenzione ai reati in diverse aree, anche del centro storico, del Comune Isolano. . Un controllo congiunto della polizia di Stato e della polizia locale nei luoghi più sensibili di Isola della Scala. In una sera, ... (Veronasera)